Bienvenue au Monastère : Sur C8, 6 personnalités vivent une semaine de retraite spirituelle à Corbara

Le 12 janvier à 21 h 15, C8 invite les téléspectateurs à une aventure télévisuelle inédite avec son émission "Bienvenue au Monastère". Cette série documentaire propose une immersion sans précédent dans la vie monastique, au cœur du couvent Saint Dominique des Frères de Saint-Jean à Corbara où six personnalités ont relevé le défi de se déconnecter du tumulte quotidien pendant une semaine pour plonger dans la vie quotidienne du couvent. Les rituels religieux, les prières et les tâches communautaires font partie intégrante de cette expérience. Le défi supplémentaire de garder le silence pendant la journée ajoute une dimension particulière à cette aventure introspective.



La chaîne C8, détenue par Vincent Bolloré, a rassemblé un casting éclectique pour cette émission produite par ZeWatchers. Fabienne Carat, Clara Morgane, Delphine Wespiser, Simon Castaldi, Paul El Kharrat et Jean-Marc Généreux ont accepté de vivre cette expérience unique. La présentation de l'émission est confiée à Alessandra Martines, comédienne et ancienne jurée de "Danse avec les stars" sur TF1.



Guidés par Frère Baudoin et Sœur Catherine

Le voyage spirituel est encadré par frère Baudoin et sœur Catherine. Cette dernière, déjà accompagnatrice de la foi pour Gad Elmaleh, apporte son soutien aux participants dans leur quête intérieure. L'émission vise à offrir un moment de réflexion et de recherche de soi au-delà des strass et des paillettes qui entourent ces personnalités au quotidien.