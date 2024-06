Bien vieillir : la Collectivité de Corse lancé son Gérontopôle

Créés pour répondre au besoin d’expertise afin d’anticiper et accompagner la transition démographique, les gérontopôles ont vu le jour en France depuis 2007. Résultat d’un travail initié depuis 2022 par la Collectivité de Corse, en partenariat avec l’ADEC et l’agence régionale de santé (ARS) de Corse, l’association "Gérontopôle di Corsica" a été créée en novembre 2023. Le territoire insulaire s’enrichit ainsi d’un centre de ressources au service de la population et des politiques publiques qui permettra notamment de développer la recherche et l’innovation pour relever des défis sanitaires, sociaux, et économiques liés à l’allongement de la vie.



« Une tranche d’âge des 80/85 ans qui va croître de 14% »



Avec pour ambition de développer une véritable économie répondant aux besoins des personnes âgées. Le Dr Marie-Pierre Pancrazi, Présidente de l’association, explique la démarche : « Nous partons d’un constat alarmant, notre région est la plus vieillissante de France. À l’horizon 2050, 1 insulaire sur 3 sera âgé de plus de 65 ans. La tranche d’âge des 80-85 ans va croître de 14%. C’est un véritable défi pour notre société d’autant que dans notre région, il y a beaucoup de problèmes d’isolement, de renoncement aux soins, et la précarité, notamment dans les zones rurales. Cela constitue des difficultés importantes, notamment en termes de coûts économiques et de solidarité. C’est pour répondre à cet enjeu fondamental que notre région s’est dotée d’un gérontopôle. Il représente un outil territorial, qui aura pour mission de fédérer au service des politiques publiques. L’idée c’est de créer des synergies positives pour anticiper cette transition démographique et permettre à toute cette population, qui va de 60 à 100 ans, de pouvoir vieillir en qualité et le plus longtemps possible. C’est un centre de ressources qui s’appuie sur l’intelligence collective, pour face aux futurs défis sanitaires, sociaux et économiques ».



« Le Bien vieillir, un enjeu majeur pour la Collectivité de Corse »



À cet effet, la réunion officielle du lancement s’est déroulée ce jeudi après-midi à la Collectivité de Corse sous l’égide de Bianca Fazi, conseillère exécutive en charge de la santé, pour qui « ce gérontopôle revêt une grande importance étant donné la projection d'une augmentation de 38% du nombre de personnes âgées de plus de 60 ans d'ici à 2030. Cette structure répond à l'enjeu majeur de notre démarche "invechjà bè in Corsica" qui consiste à permettre aux gens de rester chez eux. Avec le vieillissement de la population, nous réalisons que les EHPAD ne sont pas suffisants et devraient être réservés aux personnes nécessitant un suivi médical constant et ne pouvant plus rester à domicile. Les seniors souhaitent rester chez eux, c'est pourquoi nous mettons en place le gérontopôle. Pour cela, nous nous concentrons sur quatre axes principaux : la prévention des chutes, l'anticipation des problèmes de santé, l'aide à domicile et l'amélioration des conditions de logement.



Étaient également présents les représentants de la direction de l’Autonomie de la Cdc, mais aussi les Professeurs Gilles Berrut, fondateur du gérontopôle des Pays de la Loire et Jean Mariani, membre du gérontopôle d’Île-de-France ainsi que Don Pierre Alessandri, Directeur général de l’ADEC, partenaire de la future structure. Pour le Professeur Gilles Berrut : « Il faut rappeler que vieillir est une chance. Ce vieillissement reste un temps, où nous ne sommes pas malades et nous restons autonomes. Il n’y a que 17% des plus de 80 ans qui sont dépendants, ce qui veut dire que 83% sont autonomes. Les Ehpad ne représentent que 17% de la population des plus de 80 ans. Aujourd’hui, vieillir en France c’est un tout un temps de vie après le travail en étant autonome, et désirant rester chez soi. C’est le fruit d’un progrès collectif, au niveau de l’hygiène, des soins, de la prévention. Vivre longtemps est le fruit d’une société qui sait prendre de l’attention. Ce vieillissement reste une occasion de faire une société ensemble et de développer une économie résidentielle du service. Les personnes âgées représentent aujourd’hui la population qui compte le moins de personnes sous le seuil de pauvreté et qui a la possibilité d’acheter des services ».



Outre le développement d’une économie adaptée, figurent également parmi les missions du gérontopôle di a Corsica, le soutien à la recherche et à la prévention, le soutien à l’innovation responsable ainsi que des missions de communication, de formation et de sensibilisation. À terme, l’ambition du gérontopôle di a Corsica est d’aller vers les microterritoires afin de les aider à construire un plan longévité pour la Corse, à grande échelle.