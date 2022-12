"Bien rentrer" : des actions de sensibilisation au danger de l’alcool au volant à Ajaccio et Borgo

Ils animeront également divers ateliers ludiques pour mieux sensibiliser les publics. Le « doses-bar/doses-maison » permettra de comparer les deux et d’aborder le taux d’alcoolémie dans le sang et sa durée d’élimination.



Les Ajacciens qui se rendront dans le centre commercial Carrefour pourront également s’essayer à l’amusant parcours sur un tapis, avec « lunettes alcool » - indisponible à Borgo pour des raisons de place. Ces lunettes simulant la vue en état d’ébriété permettent de sensibiliser les passants qui les testent sur l’altération des réflexes et de l'équilibre en cas de consommation d'alcool.



Des actions dans la continuité du travail effectué par les adhérents de l’association toute l’année. « Notre objectif est de réduire le nombre et la gravité des accidents sur la route, rappelle Hélène Veyron. On anime des ateliers de sensibilisation pour tous publics, à partir de la grande section jusqu’aux seniors, en passant par les étudiants et les actifs en entreprise et seniors. Grâce à des ateliers adaptés à chaque type de public, on aborde diverses thématiques liées à la sécurité routière : l’alcool, les stupéfiants, la vitesse, les distracteurs, la somnolence… »



L’association mène aussi des actions à destination des autres usagers de la route : les trottinettes électriques ou le vélo notamment. Pour rappel, l’alcool est l’une des principales causes de mortalité sur les route de France. Il est impliqué dans 28 % des accidents mortels du pays en 2021. Un chiffre qui grimpe à 45 %, la nuit.