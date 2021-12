Bianca Fazi : « Nous mettons en œuvre une politique de l’autonomie cohérente, rénovée et ambitieuse »

- Pourquoi présentez-vous un schéma directeur de l’autonomie ! ?

- Toutes les collectivités doivent adopter un schéma directeur d’autonomie, que ce soit les départements ou les collectivités régionales. Ce schéma définit des orientations stratégiques qui ont été construites en amont en concertation avec tous les partenaires, notamment les associations, les usagers, le Conseil citoyen (CCA), de manière à ce que tous puissent donner leur avis. Nous avons tenu compte de tout ce qui nous a été dit afin de prendre en charge au mieux la personne âgée et la personne dépendante et de répondre au défi d’inclusion des personnes en situation de handicap. Nous avons fait le choix d’une action volontariste, dynamique et prospective pour construire et mettre en œuvre une politique de l’autonomie cohérente, rénovée et ambitieuse dès 2022.



- Vu le nombre de personnes âgées en Corse, c’est un acte important ?

- Absolument ! La Corse compte actuellement 94 000 personnes de plus de 60 ans, soit 29% de la population. Parmi elles, 14 000 personnes sont fortement dépendantes, d’autres sont en situation de handicap. Ces deux catégories représentent exactement 30 % des personnes âgées de plus de 60 ans. Nous avons demandé à l'INSEE de faire des projections, et nous savons qu’en 2030, ce chiffre augmentera de 38 %. Ce qui signifie que la Corse comptera, alors, 128 000 personnes de plus de 60 ans et 21 000 seniors dépendants, soit 6 000 personnes dépendantes de plus qu’en 2015. C’est dire s’il est important d’avoir un schéma et des projections pour prendre en charge au mieux ces personnes-là, mais aussi celles qui ne sont pas dépendantes mais qu’il faut accompagner vers le vieillissement ! Les sociétés occidentales sont très vieillissantes. Si on vieillit plus, encore faut-il qu’on vieillisse en bonne santé et dans de bonnes conditions matérielles !



- Ce contexte n’est-il pas aggravé par la pauvreté et les déserts médicaux dans les territoires ruraux ?

- Oui ! Le taux de pauvreté des personnes âgées en Corse est effectivement de 12,5 % contre 8,4 % au niveau national avec un niveau de revenu plus faible. Les déserts médicaux font aussi partie de la problématique, et même si la situation tend à se régler dans les microrégions, elle n’est pas encore satisfaisante. J’en profite pour dire que les personnes âgées, en dehors de celles dépendantes qui sont souvent placées dans une structure EHPAD, ne manquent pas forcément de médecins, mais d’une vraie prise en charge, c’est-à-dire un maintien à domicile avec un domicile qui soit assez bien conçu de manière qu'elles aient le moins de difficultés possibles. C’est pourquoi ce schéma, qui est le premier à l’échelle de l’île, est si important. Nous avons mis l’accent sur des mesures nouvelles et extrêmement concrètes qui se déclinent en cinq orientations stratégiques et 22 fiches action pour les cinq années à venir.