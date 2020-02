Bernard Giudicelli à Bastia pour la réunion du Comité Directeur de la Ligue Corse de Tennis

Homme de terrain, fidèle à ses engagements, Bernard Giudicelli était hier, samedi, chez lui à Bastia où il a assisté à la réunion du 2ème Comité de Direction de la Ligue Corse de tennis qui s'est déroulée dans la salle de conférence de l'établissement "Chez Walter" à Lucciana.

A l'ordre du jour de ce comité de direction la présentation du calendrier des tournois d’été 2020 et compétitions, le calendrier des tournois de Beach Tennis et de Padel, le rapport d’activité trimestriel par le Président Philippe Medori. le comité a aussi parlé bilan avec le suivi budgétaire er le bilan des interclubs jeunes et Seniors + 2020,

Le Président de la FFT a souhaité échanger sur différents sujets lors de ce comité directeur, principalement sur la mise en place des matchs libre au sein des clubs avec à ce jour près de 280 disputés sur la ligue depuis septembre 2019 (ce nouveau format de compétition a été mis en place afin d’encourager et faciliter l’organisation des premiers matchs officiels pour les jeunes. Il doit permettre d’augmenter le temps de jeu et d’accéder progressivement à la compétition officielle. Jouer un match officiel ou un match de compétition libre est un excellent moyen pour faire progresser les jeunes et pour les fidéliser)

Le digital avec les nouvelles fonctionnalités de l’application Ten’up et les avancées sur les outils fédéraux : la Web TV 100% tennis qui arrivera début avril.

On retiendra aussi que la création d’un nouveau challenge interclubs portera le nom de notre regretté "Albert Ghione » qui nous a quittés en janvier 2018..



La deuxième partie de cette journée s’est donc déroulée en présence de Bernard Giudicelli, le Président de la Fédération de Tennis qui effectue en ce début d’année, sa tournée des différents comité départementaux et Ligue.



Cette réunion aura permis à l’ensemble des représentants de clubs insulaires d’échanger et de débattre sur la politique fédérale mais également de fixer les différents objectifs à atteindre.



L’accent à été mis sur la nécessité de jouer fréquemment en club en développant les « matchs libres » dès le plus jeune âge et les matchs de compétition Galaxie.



Avec un taux de licenciés de + 12 % et une participation à la compétition en forte hausse, les indicateurs insulaires sont très positifs en ce début d’année.



Les deux autres axes importants de la politique fédérale sont les aides aux clubs et la digitalisation avec notamment l’application Ten’UP.



Une journée enrichissante qui sera poursuivie tout au long du mois de février et mars par des réunions de secteurs qu’effectuera Philippe Medori le Président de la ligue Corse.



Les membres du comité de direction se retrouveront pou leur prochaine réunion qui se déroulera le 11 avril prochain en marge du tournoi ITF féminin de Calvi.