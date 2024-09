Benoît Tavenot (SC Bastia) : "pas de regrets" après le match face à Troyes

Benoît Tavenot (SCB)

«C’est une petite déception bien sûr. Pas sur l’engagement des joueurs car ils ont tout donné, ils se sont arrachés. On a manqué de finesse et de maitrise en attaque, on a été solides en défense, trop timorés en première mi-temps. On a manqué de lien dans notre plan de jeu. A la mi-temps je leur ai dit de se lâcher, de jouer plus direct. On aurait pu marquer par Cissé ou Rodrigues. On a manqué de taille et de finesse dans les choix. On n’a pas trouvé nos latéraux dans les bonnes zones en seconde période. Il faut se contenter de ce point. On est en construction, on apprend, on grandit. Troyes est une bonne équipe et terminera surement dans le top 10. Je n’ai pas de regrets sur ce match, je suis content de l’esprit de groupe. Paris (vendredi prochain) sera un tout autre match».





Stéphane Dumont (Troyes)

« On a eu deux belles occasions en première mi-temps, une en deuxième. On a fait le match qu’il fallait. Il y a eu une débauche d’énergie de la première à la dernière minute. On était bien organisés. On se satisfait de ce point. L’équipe méritait un résultat depuis longtemps, les joueurs étaient mal récompensés de leurs efforts. On rentre de manière concrète dans la saison mais on a encore beaucoup d’axes de progression. ».