Benoît Tavenot (SC Bastia) : "à nous de bonifier ce point à Pau et face à l’ACA"

Benoît Tavenot, entraîneur SCB

«Il y a un sentiment mitigé. On est un peu déçu, c’est vrai. On a eu beaucoup de déchets techniques, mais on a eu 7 à 8 grosses occasions .On aurait pu se faire punir aussi. Il a manqué ce petit but par rapport à nos situations. On a eu une bonne animation défensive, on a été très discipliné. On a manqué de liant entre le milieu de terrain et les attaquants. Les joueurs offensifs ont manqué des choses que d’habitude ils réussissent. Il a manqué un peu de talent individuel. Faire 0-0 contre Clermont qui descend de L1 n’est pas une catastrophe. Ce match est utile, car on avance, on avance tranquillement, mais on avance. Après la trêve, on s’est remis dans le bain, à nous de bonifier ce point à Pau et à l’ACA. ».





Sébastien Bichard, entraîneur de Clermont

«C’est un bon point. Ramener un point de Bastia c’est bien. On a beaucoup souffert en 2e période face à une bonne équipe et contre le vent. Celui qui marquait avait de grande chance de l’emporter. Il a fallu se battre pour ramener ce point. On a eu trop de déchets, on a manqué de justesse. On progresse de match en match ».