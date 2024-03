Benjamin Santelli (SC Bastia) : "Bonifier face à Grenoble le point pris à Auxerre"

« On a obtenu un point important à Auxerre, il nous faut maintenant le bonifier contre Grenoble » souligne Benjamin Santelli, attaquant du Sporting. « Après notre défaite à domicile contre Rodez il fallait rebondir, on l’a fait. Maintenant il va falloir être intraitable, harceler nos adversaires, prendre le plus grand nombre de points à domicile. C’est une saison compliquée où on est plus à l’aise contre les meilleurs. Si on fait le boulot on se maintiendra ».





Si le club est aujourd’hui dans une position difficile, 15ème avec 30 points, à égalité de points avec le premier relégable Dunkerque et Troyes, côté entraineurs, on tient à avancer pas à pas, match après match.

« Ce match contre Grenoble est une bataille dans notre mission globale » commente Michè Moretti. « On s’attend à un match difficile car Grenoble est une très bonne équipe et possède des joueurs confirmés de Ligue 2. On s’attend à un match âpre ce qui n’est pas pour nous déplaire car on a les capacités pour ».

A ses côtés, Lilian Laslandes est sur le même tempo : « Nous avons pris pour option de conforter nos actions plutôt que de regarder nos adversaires. On prend bien sûr des infos sur eux mais on se concentre sur notre jeu. Il nous faudrait 4 victoires pour le maintien mais on se concentre à chaque fois sur le prochain match»





Pour cette rencontre le binôme devra se passer des services de Vincent et Bianchini, suspendus, et Traoré blessé. « On a un banc et il faut une concurrence saine. Être remplaçant n’est pas une sanction » explique M. Moretti.