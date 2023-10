« Belote é Basta » organise le 1er Mondial de belote à Borgu

L’association « Belote é Basta » est toute jeune, puisque créée en septembre dernier. « Nous sommes des passionnés de belote, on y joue depuis notre enfance », souligne Bernard Santini le président de l’association. «On a l’habitude de jouer au bar de notre village, le Modern Bar. C’est une véritable passion qu’on cultive depuis de nombreuses années. Organiser ce Mondial est un pari fou, mais quand on est passionné, rien ne peut vous arrêter d’autant qu’on a reçu le soutien de la mairie et de nombreux joueurs aussi ».





Bernard Santini est presque né avec les cartes dans les mains. Son père lui a communiqué sa passion très tôt. Au fil des années il s’est taillé une belle réputation et a participé à de nombreux concours, tournois et autres championnats. Avec son compère Mathieu Blanc il a notamment brillé aux Championnats du monde à Marseille en 1988, 89 et 90. « On a passé 9 tours. En 2010 on a été champions de Corse » déclare fièrement B. Santini.





Cette 1re édition rassemblera plus d’une centaine d’équipes. « Les inscriptions* sont toujours en cours et jusqu’au début du tournoi fixé à 11h. La salle s’y prête et on ne refusera personne. C’est ouvert aux femmes et aux hommes de tous les âges». Les équipes, dont de nombreuses venues de Marseille pour l’occasion, seront réparties dans des poules de 4, puis un cadrage permettra de qualifier 32 équipes pour les joutes finales par élimination directe. Une consolante aura lieu à partir de 14h pour les équipes éliminées.

« Ce mondial se voudra aussi un hommage à Dumè Malpelli, un ami passionné de belote qui nous a quittés cette année. L’objectif de notre association sera de pérenniser ce Mondial, mais aussi d’organiser d’autres manifestations comme des lotos, des concours de boules ou des matchs de football entre anciens. Le but c’est d’animer notre village».



*Inscription au 06 75 31 24 20