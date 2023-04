Beach Tennis : des Corses veulent créer une section pour les handicapés

« J’ai dû arrêter le bad, donc j’ai essayé de trouver un sport qui me permette de continuer une activité sportive dans ce que j’aime, le sport de raquette » explique Laurent Scartabelli, présentant un handicap à une jambe, longtemps licencié et éducateur au club bastiais Chez Bad et Minton. « J’ai découvert voilà plusieurs mois ce club de beach tennis à Furiani et j’ai beaucoup apprécié l’esprit qui y régnait et son dynamisme. Je me suis donc rapproché des dirigeants pour leur exposer mon projet et ils ont tout de suite adhéré. Cette semaine on a fait un test avec des joueurs handicapés dont mon ancien partenaire en équipe de France de parabadminton, Jeff Le Perff. Le test a été concluant et on va maintenant faire remonter les infos à la fédération. Le projet est lancé ». Laurent et Jeff se connaissent bien puisqu’ils ont notamment fait équipe lors des Championnats du monde de parabadminton en 2015 à Stoke Ville en Angleterre.





Venu tout spécialement de Bretagne, Jeff Le Perff s’est déclaré emballé. « Ce n’est pas du tout pareil qu’au badminton, mais malgré mon handicap aux mains j’ai pu découvrir ce sport formidable. Je pense que cette discipline est vraiment accessible à tous et je n’ai qu’une hâte en rentrant sur le continent, trouver un club ». La balle est désormais dans le camp de la Fédération française de Tennis.