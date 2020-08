Bavella : la mort sur le chemin de randonnée

Un drame a eu lieu à Bavella ce samedi matin. Une sexagénaire, est en effet, décédée victime d'une crise cardiaque.

Dès les premiers signes du malaise, l'alerte a été donnée et rapidement des hommes du peloton de gendarmerie de haute-montagne de Corse ont été héliportés sur place par le SAG d'Ajaccio.

Elle faisait partie d'un groupe de 10 randonneurs, choqués comme on l'imagine par le drame qui s'est noué sous leurs yeux, accompagnés par un accompagnateur de montagne.

Hélas, malgré tous les efforts déployés par les secouristes - il étaient 2 avec un médecin du Samu 2 A -, la victime n'a pas pu être ramenée à la vie.

Sa dépouille mortelle a été évacuée sur le centre hospitalier d'Ajaccio.





Le PGHM de Corse est encore intervenu à deux reprises ce samedi.

D'abord à13h35 dans le canyon du Pulischellu, également sur la commune de Quenza, où une jeune femme de 21 ans,a été victime d'un traumatisme dorsal à la suite d'un saut de 9 mètres en canyon.

Peu après, vers 13h50 les hommes du PGHM ont procédé à l'évacuation d’un randonneur qui, situé sur le GR20 entre le refuge d’Asinau et le col de Bavella, toujours à Quenza, avait été victime traumatisme à un genou après une chute.

Les deux interventions ont été réalisées en une seule opération avec l’aide de l’équipage de Dragon 2A et 2 secouristes du PGHM d’Ajaccio.

Les deux victimes ont été évacuées sur le centre hospitalier d’Ajaccio.