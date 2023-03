Bavedda, Cagna, Cuscionu, U Spidali : un collectif pour défendre a Muntagna Rucchisgiana

Pour tenter de protéger les richesses de cet environnement, U Cullittivu veut porter la voix des citoyens insulaires qui y vivent. "On parle beaucoup de démocratie politique en ce moment, mais il y a aussi une forme de démocratie sociale, affirme Marie-Pierre Valli. On n’est pas citoyens que lorsqu’on est électeurs. Notre but, c'est aussi de porter une force citoyenne pour qu’on soit associés aux projets qui pourraient se développer en montagne. On veut comprendre ce qui veut être fait par les institutionnels et les politiques, en rappelant qu'il ne faut pas oublier que des gens y habitent."



U Cullittivu n'arrive pas dans le paysage politique qu'avec des convictions. Ses membres souhaitent former une véritable force de réflexion et de proposition. "Lorsqu’on regarde les promotions qui sont faites de ces massifs montagneux, il y a tout un vocabulaire marketing sur les décors, les espaces de jeu à ciel ouvert, on a l’impression qu’on a un espace vide d’habitants et de communautés humaines, regrette Marie-Pierre Valli. Nous voulons modifier ces politiques de communication et de promotion de la montagne, afin de prendre en compte les gens qui y habitent. Et aussi, faire respecter les différentes législations qui existent, ce qui n’est pas toujours le cas."



Prévoir des études d'impact ciblées avant et après la saison touristique tout en tenant compte des nouvelles technologies, créer des emplois pérennes et qualifiés pour la protection des sites... U Cullittivu ne manque pas d'idées.