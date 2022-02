Battu 2 à 0 le SC Bastia méritait mieux à Nantes

🟡 Deux petites minutes de jeu Blas ouvre le score sur penalty face à Bastia (1-0)



Bastia avait encore très peur quelques secondes plus tard quand Kolo Muani, lancé en profondeur, s'écroulait à la rencontre de Placide loin de son but mais l'arbitre ne bronchait pas cette fois.Les Bastiais entreprenaient alors de relever la tête par l'intermédiaire de Santelli qui, au terme d'un centre millimétré, obligeait Descamps à un arrêt-réflexe.Cette première occasion était suivie par une belle période bastiaise au cours de laquelle les joueurs de Brouard avaient la maîtrise du jeu et se montraient menaçants à plusieurs reprises, comme sur cette frappe de Vincent qui trouvait le poteau de Descamps ! (26e).Et le Sporting continuait sur sa lancée : son pressing empêchait Nantes de déployer son jeu mais si à l'approche de la pause les locaux parvenaient à refaire surface et à se montrer menaçants à leur tour, c'était encore Bastia qui, juste avant le retour aux vestiaires, se créait la plus belle occasion grâce à Vincent puis Santelli qui obligeait Descamps à intervenir en deux temps pour écarter le danger.A la mi-temps, la messe était loin d'être dite : avec 6 tirs cadrés sur 7 contre 1 seul pour Nantes (le penalty) les Corses pouvaient, en effet, entretenir l'espoir de faire mieux en seconde période.