Bateaux de croisières : La polémique rebondit à l’Assemblée de Corse pour la saison estivale

Un nouveau schéma en 2023

Le président du Conseil exécutif, Gilles Simeoni, reste ferme sur ses convictions et assure : « Nous avons beaucoup avancé par rapport à ce que nous avons décidé en novembre dernier ». Avant de préciser que les décisions pour l’année 2023 ont été prises début 2022, c’est-à-dire bien avant, « donc si on veut rentrer dans une logique de régulation des croisières en Corse, il faut faire en sorte d’avoir un nouveau schéma pour 2024 ». Tout en avouant que si la fréquentation des bateaux de croisières diminuera de 15% cet été, « notre volonté commune y est pour peu, même si nous avons fait passer le message que nous ne voulons plus de ce qui s’est passé en 2022. C’est un pas petit, mais un pas quand même ». Il rappelle, ensuite, que la deuxième réunion programmée avec les associations aura lieu mardi après-midi à Corti. Puis, fait le point sur les deux grandes catégories de problèmes : le modèle économique et les atteintes à l’environnement avec l’aspect essentiel de la pollution de l’air, mais aussi l’impact sur le pourtour insulaire des mises à l’encre au large des côtes, des collisions et des mises en danger de la faune, notamment des rorquals et des dauphins.



Des données objectives

Sur le premier point, le président Simeoni confirme qu’une étude est en cours de réactualisation pour objectiver les retombées économiques de l’activité Croisière. « Il s’agit de mieux appréhender les avantages et les inconvénients de cette activité qui peut avoir des retombées économiques différentes en fonction du type de croisière. On sait que dans les grosses unités de croisiéristes, 2/3 des passagers restent à bord, tandis que 1/3 descend avec un panier moyen faible. Dans les croisières de luxe avec des unités plus petites, tout le monde descend avec des retombées économiques sensiblement plus importantes. Nous sommes en train de quantifier tout cela. Il faut écouter et analyser de façon fine ». Ceci posé, il martèle de nouveau que « même si un certain type de croisière a des retombées économiques sans doute significatives et positives, globalement le modèle Croisière, tel qu’il est subi et vécu, non seulement en Corse, mais dans toute la Méditerranée, ne correspond absolument pas au type de développement durable que nous voulons mettre en œuvre ». Il entend confronter cette conviction au verdict des données qui seront recueillies et analysées par les groupes de travail.



Deux chartes protectrices

Concernant la qualité de l’air, il communiquera à la réunion de mardi les données recueillies par les organismes d’Etat « qui tendent à démontrer qu’il n’y a pas en l’état de corrélation établie entre la présence de navires de croisières dans le port et la pollution de l’air ». Une étude que le président de l’Exécutif juge « insuffisante. C’est la raison pour laquelle nous avons prévu de renforcer les systèmes de captage, dix unités supplémentaires seront installées à Bastia, et dix autres à Ajaccio dans le cadre d’un programme européen porté par la CCI et dont nous sommes partenaires financiers. Les données seront recueillies par l’organisme agréé et rendues publiques ». Enfin, il révèle que la Collectivité de Corse a adhéré à une charte de la croisière en Méditerranée, très protectrice qui a été votée à l’initiative du ministère de la Mer. « Nous voulons aller plus loin et avoir notre propre charte à valeur contraignante qui nous permettrait de réguler et d’imposer, en termes de consommation d’eau, de vitesse à l’approche des ports, de situation des bateaux à quai, de déchets… Je confirme qu’aucun déchet supplémentaire n’est descendu à terre lors des escales, ce qui ne veut pas dire que nous avons toutes les données sur les contrôles de rejet en mer. Nous avons travaillé dessus avec la CCI, nous proposerons ces projets de charte lors de la réunion de mardi ». L’objectif, conclut-il, est de faire un large tour d’horizon avec une méthodologie partagée, une recherche de données incontestables avant une prise de décision politique. Et de promettre : « Nous serons au rendez-vous de la prise de décision politique, aussi bien au niveau du modèle économique que de la protection de l’environnement ».



N.M.