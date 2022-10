Bastia va célébrer le chocolat et la pizza pendant trois jours

« Lorsque j’ai initié ce salon, on m’a pris pour un fou, on m’a promis l’échec. 10 ans après, ce Salon du chocolat est le 2de France après Paris » souligne Paul Pierinelli, le fondateur du salon. « Aujourd’hui ce salon représente pour les Bastiais comme pour l’ensemble des Corses, une pause découverte et gourmande incontournable. De 50 en 2012 on est passé à 200 exposants. L’an passé 45 000 visiteurs ont franchi les portes du salon. Ce qu’il faut aussi souligner ce sont les retombées sur l’économie locale. Cela représente 3 millions d’€ sur le grand Bastia, 1 200 nuitées en hôtel. Une belle médiatisation aussi de la ville ». Cette édition 2022, exceptionnelle par son ampleur, aura pour parrain Norbert Tarayre, chef cuisinier, animateur d’émissions culinaires sur M6 et pour marraine le chanteuse Joyce Jonathan.Evénement dans l’évènement, pour la 1fois en Corse, aura lieu un concours international de la Pizza : le 1Championnat de Corse de pizza Margherita et le 1Championnat de France de pizza dessert, le trophée Poyet.« Une quarantaine de pizzaïoli, dont 14 corses, vont s’affronter dans l’espoir de remporter les premiers prix » indique Stéphane Pileri, pizzaiolo bastiais bien connu, organisateur de ce concours de pizza. « Les 3 premiers français du concours international seront qualifiés pour le Championnat de France de la pizza 2023 et premier décrochera son billet pour le prochain Championnat du Monde à Parme qui comporte 3 jours d’épreuves pour 3 catégories : Classique, Margherita et Teglia (plaque) ».En matière de pizza, Stéphane Pileri sait de quoi il parle. Pour le propriétaire de Pizza Niulincu à Bastia, « le secret est dans la pâte ! Je prépare la mienne tous les matins et j’en ai seul la recette. La pâte à pizza c’est comme un timbre de voix, quand on l’écoute on le reconnait… quand on goûte ma pizza, on la reconnait ».Fort de son expérience Stéphane Pileri est le premier corse à avoir représenté notre île au World Pizza Championship en avril 2022 à Parme. Ce championnat regroupe plus de 700 participants venus de 42 pays et répartis en 12 catégories. Lors de cette joute, il a su mettre en avant son travail et les produits locaux avec une création à base de brocciu et de boutargue. Le jury présent à Bastia pour ce premier concours sera composé de plusieurs champions du monde.Passerelle entre le chocolat et la pizza : le 1championnat de pizza dessert. Ce championnat se déroulera en collaboration avec Julien Panet de France Pizza et de l’association des pizzerias françaises. Cette pizza dessert devra comprendre au moins un ingrédient chocolat.Le jury sera là aussi à la hauteur, composé de champions de France, champions du monde de la pizza, chefs étoilés, Meilleurs Ouvriers de France…Entrée : 3€ - gratuité pour les – 12 ans et personnes à mobilité réduite.Horaires d'ouverture au public :Vendredi - Samedi : 10H00-22H00Dimanche : 10H00-19H00