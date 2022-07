Bastia : une soirée d'échanges et musique autour de l’Europe et de la Méditerranée

Dès 17h30 dans les Jardins Suspendus du Musée de Bastia, une table ronde ouvrira la soirée autour des enjeux de la candidature de Bastia-Corsica au label de capitale européenne de la culture. L’occasion de rappeler les fondements de la candidature et d’échanger autour des grandes thématiques développées à ce sujet.



De nombreuses personnalités insulaires et européennes seront présentes pour ce moment d’échange et de partage autour de la candidature.

La table ronde réunira, entre autres, Pierre Savelli, Maire de Bastia et Président de l’Association Bastia- Corsica 2028, Gilles Simeoni, Président du Conseil Exécutif de Corse, Nanette Maupertuis, Présidente de l’Assemblée de Corse, Antonia Luciani, Conseillère Exécutive en charge de la culture, du patrimoine, de l’éducation et de la formation, Mattea Lacave, Adjointe à la culture à la Mairie de Bastia, Pierre Lungheretti, Commissaire général de la candidature, et les membres de A Filetta et de L’Alba.

Un invité d'honneur interviendra durant ce moment d’échange : Vuk Radulovic, Conseiller du premier ministre serbe en relations culturelles internationales, qui a notamment porté la candidature de Novi Sad (Serbie) Capitale Européenne de la Culture 2022.



Deux concerts à partir de 20h30

​La polyphonie corse d’A Filetta ainsi que les chants et la musique savante persane, orchestrés par Kiya Tabassian, de l’Ensemble Constantinople se donnent rendez-vous pour un concert bouleversant à 20 heures dans la Cour du Musée





A 22 heures sur la Place Guasco, la musique intemporelle et ouverte sur le Monde de L’Alba sera au rendez-vous pour u deuxième concert avec une palette de sonorités empruntées à des cultures de région du monde telles que le nord de l ’Afrique, l’Italie, la Grèce, le Portugal…





Entrée Libre