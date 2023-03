Bastia : une journée portes ouvertes très ludique au lycée Jean Nicoli

Ce jeudi 9 mars, le lycée professionnel Jean Nicoli organisait une journée portes ouvertes destinée aux collégiens de la région. L’objectif : leur faire découvrir l’ensemble des filières de l’établissement, et, pourquoi pas, inspirer des vocations. Tout au long de la journée, les étudiants-hôtes se sont donc mis au diapason, afin d’accueillir dans la bonne humeur des classes venues successivement de Bastia, Biguglia, Borgo… Au total, 170 collégiens ont ainsi pu s’immerger dans le quotidien du lycée, et s’essayer à des activités concrètes mais tout aussi ludiques.



Pour Marcel Gambini, accompagnateur d’une dizaine d’élèves du collège Giraud de Bastia, cette initiative est intéressante, et permet d’initier, assez tôt, une réflexion sur l’orientation. « Certains arrivent avec une idée arrêtée, et la journée portes ouvertes peut soit les conforter dedans, soit leur faire découvrir d’autres voies. En tout cas, j’espère que ça va les aider. »



Édition de factures, création de flyers publicitaires… Au cours de leur passage, les collégiens ont pu toucher du doigt l’ensemble des matières enseignées dans l’établissement à travers ses filières de gestion, de commerce, ou encore de sécurité. Particularité notable : la journée était placée sous le signe de la magie ! En effet, pour renforcer l’immersion et désinhiber les plus timides, l'équipe dirigeante avait choisi de tout organiser autour du thème d’Harry Potter, célèbre saga retraçant les péripéties d’une école de magiciens. Un parti-pris amusant, qui semble avoir séduit.