Bastia : une fresque pour comprendre les changements climatiques

Comprendre les conséquences du changement climatique de façon ludique. C’est le but fixé par la fresque du climat, outil pédagogique conçu par l’ingénieur Cédric Ringenbach en 2015 pour des adultes, mais très vite adapté au public scolaire et présenté ce mardi à une quarantaine de collégiens et lycéens bastiais.



Sous la conduite de leurs enseignants et des animateurs de l' EPA Corsica et d'une équipe d'EDF Corse, qui ont organisé l'événement avec l'appui du rectorat, les élèves ont dû distinguer causes et conséquences d ’un phénomène qu e , nul ne peut plus ignorer, impacte la vie quotidienne partout sur la planète.



Des tempêtes aux inondations qui frappent la Corse, en passant par la sécheresse, des exemples concrets, et locaux, ont été présentées aux élèves qui ont ensuite participé à une série d'ateliers pour construire une " fresque du climat" afin de prendre conscience des relations de cause à effet entre les activités de l’homme et le changement climatique.



"Une façon d'acquérir des connaissances de manière plus ludique , mais aussi d'éveiller les consciences des jeunes " indique Sophie Combette, r esponsable communicatio n chez EDF Corse qui s'appuie sur ces journées de sensibilisation pour susciter l'échange avec les jeunes prêts, comme on l'a vu ce 22 mars à Bastia, à s'engager avec enthousiasme pour agir sur le climat.