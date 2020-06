Bastia : une fête de Saint Antoine sans veillées ni procession

«En raison de la crise sanitaire nous ne pourrons célébrer Saint Antoine comme nous le faisons habituellement » déplore le Père François-Dominique du couvent Saint Antoine sur les hauteurs de Bastia. La traditionnelle treizaine qui a débuté le 31 mai, pour se terminer ce vendredi 12 juin, s’est donc déroulée dans des conditions bien particulières.

Chaque jour des messes à 7 et 18 heures en semaine et 7 heures et 10h15 le dimanche, le chapelet à 17h30, les laudes après la messe de 7 heures et les vêpres à 18h40. Des offices limités à 30 personnes pour conserver la distanciation obligatoire de 1m50. «Durant le confinement nous avons célébré nos messes et nos temps de prières à huis-clos mais retransmis sur Radio Salve Regina pour que l’on soit en communion avec les fidèles » commente le Père François-Dominique.

«Nous avons eu de bons retours. Des gens qui nous remerciaient de les aider, de les accompagner dans ces moments difficiles. Le temps a semblé bien long à certains fidèles frustrés de ne pouvoir assister réellement aux offices. Le support média ne suffisait plus à la fin. La 1ère phase de déconfinement a souvent été mal vécue car les gens ne comprenaient pourquoi les églises restaient interdites au public ».

Toujours en raison de la distanciation, cette année ni veillées à 21 heures, ni procession, ni kermesse traditionnelle.

Pour clore la treizaine, une messe anticipée aura lieu à 18 heures ce vendredi, alors que demain samedi sera jour de fête solennelle avec des messes à 6 heures, 7 heurtes, 8 heures, 9 heures, 10h30, 16 heures et 19 heures.

«Si la météo le permet, la messe de 10h30 sera célébrée par l’évêque de Corse Monseigneur De Germay et le Père provincial Filippo Bezu en extérieur, sur le parking du couvent. Nous pourrons ainsi accueillir 150 personnes en respectant le gestes barrières»