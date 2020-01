Bastia : une campagne sur le terrain pour l'inscription sur les listes électorales

La préfecture de la Haute-Corse organise ce vendredi des 31 janvier une opération de terrain pour vérifier auprès des électeurs et des électrices qu'ils ou elles sont bien inscrits ou inscrites sur les listes électorales. La date limite de l'inscription sur les listes étant fixée au vendredi 7 Février.En effet l'année 2019 a été marquée par l'entrée en vigueur de la réforme des modalités d'inscription sur les listes électorales et par la mise en place du Répertoire Électoral Unique (REU) au 1er janvier. Ce nouveau système permet de rendre les listes électorales plus fiables mais il présente avant tout de nombreux avantages pour les électeurs en simplifiant les conditions d'inscription sur les listes électorales.À moins de 2 mois des élections municipales, toutes les préfectures organisent des opérations de terrain pour inciter les citoyens à vérifier leur situation électorale et les guider, pour s’inscrire sur les listes électorales, grâce à un service en ligne.Dans le cadre de cette campagne nationale, une opération aura lieu Vendredi 31 janvier, à partir de 14h30 dans la galerie marchande du Centre commercial Geant à Furiani.Frédéric Lavigne, Secrétaire général de la préfecture et des agents du Bureau des élections, iront à la rencontre des citoyens pour vous inviter à vérifier votre situation électorale et vous informer qu'il n'est pas trop tard pour s'inscrire et donc pour voter et élire vos prochains conseils municipaux et communautaires.Munis d’une tablette numérique pour vous aider à vérifier votre situation et vous accompagner dans vos démarches chaque fois que nécessaire, ils pourront également répondre à vos questions.