Bastia : une cagnotte participative pour acheter un frigo solidaire

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire et aider les plus démunis, le Centre Social d’Action Sociale de Bastia (CCAS) a signé une convention avec l’association « Les Frigos Solidaires », pour installer un frigo solidaire au centre social François Marchetti de Bastia.Le concept est simple, il s’agit d’un réfrigérateur étanche, pouvant éventuellement être installé en extérieur, dans lequel ceux qui le désirent peuvent déposer des aliments frais, emballés, secs. C’est un dispositif d’entraide, qui permet entre autres, aux commerçants, aux associations d’aide alimentaire, aux cantines, ou encore aux particuliers, de donner leurs invendus ou surplus, dont bénéficieront gratuitement les personnes en situation de précarité.​qui constitue le réseau national de cette opération et qui, grâce à la livraison de 100 réfrigérateurs en France, contribue déjà à aider près de 2 000 personnes par jour et à éviter de gaspiller 280 kg de nourriture quotidiennement.L’association prévoit dans sa convention de subordonner la livraison du réfrigérateur à une levée de fonds dans l’idée d’impliquer chacune et chacun à oeuvrer pour plus de partage. C’est à ce montage financier préétabli que s’est donc adossé le partenariat entre l’association nationale et le CCAS. Ainsi, « Les Frigos Solidaires » lance une cagnotte de crowdfunding sur le site www. helloasso.com intitulée « Un Frigo Solidaire pour Bastia ». 1 500 euros sont nécessaires pour que l’association puisse acquérir le matériel qui sera ensuite livré et prêté au Centre Communal d’Action Social.