Bastia : une "Nuit de l’Orientation" pour accompagner les jeunes dans leur avenir professionnel

Depuis 10 ans, ce dispositif initié par le réseau des CCI se déroule sur l’ensemble du territoire national. En toute convivialité, cette manifestation destinée aux collégiens, lycéens, étudiants ainsi qu’à leurs parents, permet d’aborder les questions liées à l’orientation professionnelle, de mieux se repérer dans les différents secteurs d’activités, de découvrir des métiers et des formations. « Après deux années marquées par la crise sanitaire, la CCI de Corse se réjouit de pouvoir faire renouer le contact entre les jeunes gens et les chefs d’entreprise » confie Pascale Cermolacce, chef du service communication de la CCI 2B.

Durant toute la soirée, des animations se sont succédées au gré de présentations et de démonstrations par les intervenants. Conçu comme un véritable parcours de découverte et de promotion des métiers, les nombreux professionnels présents ont eu l’occasion de valoriser leurs activités, parler de leurs expériences et faire découvrir leurs métiers.

« L» : structuré par thématiques, le tourisme, l’alimentation, la nature, l’agriculture, le paysage, les transports, le commerce, l’artisanat et la défense ont mis à disposition leurs savoirs.

» : des conseillers d’orientation étaient auprès des visiteurs pour échanger, répondre à leurs questions et les guider dans leurs projets d’orientations.

» : grâce au libre accès à « Hello Charly », un logiciel interactif dédié à l’orientation, les jeunes ont pu réaliser des tests de personnalité ou de positionnement, découvrir des familles de métiers et rechercher l’adéquation entre leurs centres d’intérêt et les métiers existants.

Entourée de la chambre régionale de Métiers et de l’Artisanat de Corse et l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie de Corse, l’édition 2022 met en lumière ce secteur porteur.

Dans une région à fort potentiel touristique, le recrutement local peine. Un paradoxe puisque les offres sont florissantes et permettent d’accéder à de réelles opportunités d’emplois et de carrières.

Corse Emploi, plateforme innovante de mise en relation entre recruteurs et candidats à destination des métiers dits bleus et verts pour les secteurs d'activité : nautique, tourisme, construction et d’un observatoire des compétences, propose des services de soutien à la rencontre de l’offre et de la demande de travail.