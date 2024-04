Bastia : un printemps des poètes bilingue à la médiathèque du centre-ville

Cet atelier d’écriture bilingue, « Scrivimi qualchi parulla – Ecris moi des mots » est encadré depuis 10 ans par Marie-Lou Volpei, une ancienne enseignante, passionnée de poésie. «Quand je professais, j’ai toujours fait écrire mes élèves » souligne-t-elle. «Depuis 10 ans je m’investis dans cet atelier. Au début l’atelier était en français, aujourd’hui il est bilingue. Cela permet de donner des notions de corse par le biais de la poésie ».Ces ateliers se déroulent à la médiathèque centrale tous les premiers mardis du mois à 15 heures.«Nous sommes une quinzaine de personnes à y participer » indique Marianghjula Antonetti-Orsoni, membre de cet atelier. « Marie-Lou nous donne un point de départ, un thème et nous y travaillons ensemble en rédigeant des poèmes individuellement ou collectivement. On travaille aussi sur les différentes formes poétiques, les différents styles, leurs structures, à travers les œuvres des grands poètes ».Ce samedi le public pourra découvrir le travail des poètes de l’Atelier sur le thème des photographies de Jean-Charles Marsily. Le photographe sera d’ailleurs sur place pour échanger avec les poètes, le public sur ce travail et sur le sien.« Pour cet atelier consacré à Jean-Charles Marsily, j’ai fait une présélection d’une quinzaine de clichés et nous avons travaillé à la mise en poèmes de ceux-ci. J’ai rajouté aussi parfois des poèmes de Baudelaire ou Hugo qui collaient bien avec le cliché ».Ce samedi après-midi s’avère être un beau rendez-vous pour les amoureux de la poésie.