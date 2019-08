Bastia : un bateau de pêche coule dans le vieux-port. Opération de dépollution en cours

Le gazoil contenu dans le réservoir du bateau de pêche - U Pinese - s'est aussitôt répandu autour du bateau nécessitant l'intervention des pompiers, des moyens municipaux et de l'Etat.

Des moyens privés et du service de lamanage de Bastia sont également intervenus pour limiter les effets de la pollution. Un filet de anti-pollution a été placé autour du bateau.

Le maire de Bastia et le directeur de cabinet du préfet de Haute-Corse se sont rendus également sur place pour suivre les opérations.