Bastia : un banc rouge en hommage aux femmes victimes de violences

Ce banc rouge, symbole des violences faites aux femmes rend hommage aux nombreuses victimes de violences conjugales. En effet, depuis le début de l’année 2022, déjà 13 femmes sont décédées en France sous les coups de leur conjoint.



Cette inauguration, comme l’a indiqué le président Louis Pozzo di Borgo montre l’engagement de la Communauté d’Agglomération de Bastia dans cette lutte reconnue aujourd’hui comme un véritable enjeu sociétal.



Le président a remercié aussi "les acteurs de ce combat qui ne se contentent pas de dénoncer les violences, mais agissent tous les jours pour lutter contre ce fléau qui n’épargne pas la Corse", comme l'actualité vient de le rappeler : à Bastia, le 2 mars dernier, une femme d'origine italienne, âgée de 46 ans, est décédée sous les coups de couteau de son compagnon. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes du drame.



Le souvenir de Julie Douib



Ces bancs rouges, installés pour la première fois en Corse il y a 3 ans afin de rendre hommage à Julie Douib tuée par son conjoint le 2 mars 2019 et à l’occasion de la journée de la lutte internationale contre les violences faites aux femmes le 25 mars, sont aussi le symbole de la sensibilisation à effectuer dans ce domaine. Une action qui passe aujourd’hui par des associations telles que « Femmes solidaires », mais aussi par les municipalités de Corse.

Pour les acteurs de cette lutte, le but, notamment à travers la mise en place de ces bancs, est de montrer que les violences faites aux femmes sont un fléau qui est malheureusement partout et doit être reconnu par tous.