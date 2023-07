Bastia : un 10e et 11e livre pour Hervé Cheuzeville

« De la Corse au Mato Grosso », constitue le dixième ouvrage d'Hervé Cheuzeville. Un livre assez fort différent des précédents et écrit suite à sa rencontre, inopinée, avec le peuple Enawenê Nawê, un groupe autochtone de la grande forêt du Mato Grosso, au Brésil. « La raison d'être de ce livret, ce sont les dessins des enfants de l'école communautaire de l'unique village de cette ethnie amérindienne, isolée du monde extérieur jusqu'en 1974 », explique l’auteur.

Il faut savoir que depuis octobre 2021, Hervé Cheuzeville mène une action humanitaire consistant à fournir du matériel scolaire à cette petite école. « Durant toute cette période, j’ai reçu beaucoup de dessins d'élèves et l'idée m’est venue de les inclure dans un livre, en les accompagnant d'un texte original racontant mon expérience à distance avec ce peuple et ma rencontre, elle aussi à distance, avec Lholalare, un jeune Enawenê Nawê bourré de talents puisqu’il est photographe, vidéaste et pédagogue. Les élèves Enawenê Nawê sont les co-auteurs et les bénéfices tirés de la vente de cet ouvrage permettront de continuer à acheter du matériel et des fournitures pour l'école et ses écoliers ».





Le onzième ouvrage d'Hervé Cheuzeville s’intitule « Kallistê, notre terre promise », un recueil de 32 chroniques rédigées depuis le retour en Corse de l’auteur. « Le fil conducteur de mes textes est la passion que j’éprouve pour mon île, pour son histoire, pour sa culture, pour son patrimoine, mais aussi pour son devenir ». Au fil des pages, le lecteur découvre des aspects peu connus de la Corse et des épisodes occultés du passé. Au fil des pages, l'auteur tente de faire partager son amour pour cette terre, pour la faire mieux connaître et mieux comprendre avec des récits souvent basés sur des expériences ou des souvenirs personnels.





En abordant certaines questions, Hervé Cheuzeville n'hésite pas à dénoncer mensonges et abus, ceux du passé comme ceux du présent. Enfin, il laisse transparaître sa vision d'une île maîtresse de son destin, rayonnante dans son environnement proche et lointain, solidaire des peuples en lutte pour leur survie, de Chypre à l'Artsakh. Un livre bien d’actualité, à un moment où le peuple corse s'apprête à écrire une nouvelle page de sa longue histoire…

A noter qu'en couverture figure la reproduction d'une toile du père d'Hervé Cheuzeville.