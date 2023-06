Bastia : trois hommes gravement brûlés dans l'explosion d'une batterie de bateau

Un incident s'est produit vendredi 9 juin vers 16 heures à bord du bateau "Nuccia 1", amarré dans le Vieux-Port de Bastia. Trois hommes âgés de 54, 58 et 59 ans ont été gravement brûlés suite à l'explosion de la batterie de l'embarcation. Les sapeurs-pompiers de Bastia ont été alertés et se sont rapidement rendus sur les lieux. Après avoir prodigué les premiers soins et refroidi les brûlures, les victimes ont été évacuées vers le centre hospitalier de Falconaja avec la Police qui ouvrait la voie aux véhicules de secours. Selon le service d'incendie et de secours de Haute-Corse, les deux premières victimes souffrent de brûlures au 2e et 3e degré sur le visage, les yeux et les bras, tandis que la troisième personne présente des brûlures au 2e degré au niveau du cou et des bras.



Les circonstances exactes de l'explosion restent à déterminer.