Bastia : trois anciens ouvrages de la bibliothèque Tommaso-Prelà restaurés

« La mairie de Bastia avait décidé de restaurer ces ouvrages et a passé commande au restaurateur florentin Simone Martini » indique Philippe Peretti, adjoint au maire de Bastia, en charge du patrimoine. « Pour honorer la commande on a sollicité un mécénat. La Fondation du patrimoine qui s’était proposée de jouer les intermédiaires a ensuite trouvé le Club des Mécènes pour financer l’opération ». Le budget total s’est élevé à 9 600 €. « On a déjà recueilli 4 300 € de dons et le club des mécènes a complété pour boucler le budget » souligne Thierry Rovère de la Fondation du Patrimoine. Ce club des mécènes, créé fin 2018, dont le siège est à Bastia, regroupe ce jour 11 entreprises et est présidé par Charles Capia.





Un restaurateur florentin

Le restaurateur de Florence, Simone Martini, choisi par Linda Piazza la directrice de la bibliothèque Prelà, est très réputé et avait déjà travaillé avec le club des mécènes sur des œuvres à Ajaccio.

« La restauration de ces trois ouvrages a demandé un travail très important. Un travail long et méticuleux de Simone Martini d’autant que le livre de Dante avait été mal restauré par le passé » indique Linda Piazza. La Divine Comédie de Dante est un ouvrage datant de 1491, le Décaméron de Boccace de 1527 et les planches du botaniste allemand Ehret datent du 18e siècle.





« La restauration des trois ouvrages m’a pris 40 jours » explique Simone Martini. « J’ai travaillé par périodes de 10 jours, ici même à la bibliothèque, avec mon propre matériel, d’octobre 2022 à avril 2023. Il y a eu plusieurs phases : lavage du papier à l’eau chaude, non par immersion mais par tampon, consolidation avec du papier japonais, stabilisation des couleurs, nouvelles coutures, nouvelles reliures en cuir, tranches fil ». Et quel résultat.





« Le travail réalisé est magnifique » s’exclame Linda Piazza qui a déjà d’autres projets. « On va proposer la restauration de 14 rouleaux, des planches anatomiques de François Antommarchi. Il a été le médecin personnel de Napoléon sur la fin de sa vie à Ste Hélène ».