Bastia : séance cinéma pour les seniors et le Centre Social Marchetti

Le film sera projeté le mercredi 2 novembre à 15h30 au Cinéma Le Régent.

« Permettre l’accès à la culture pour les publics les plus éloignés est un des objectifs de solidarité et de bien-vivre ensemble du CCAS de la Ville de Bastia » souligne Françoise Filippi vice-présidente du CCAS.



« Une telle action permet de réactiver le lien social chez des familles et des individus parfois isolés » ajoute Jean Giambelli, son directeur.

En décembre, le CCAS organisera aussi un spectacle et un réveillon le 31 au théâtre de Bastia.