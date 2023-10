Bastia referme le douloureux dossier de l'Ondina, avec 14 millions d'euros pour reconstruire le cimetière

"Je pense ce soir au traumatisme vécu par les centaines de familles bastiaises qui, dès 2013, avaient choisi l'Ondina pour y faire reposer leurs proches. Je pense à leur deuil, intranquille, et à cette souffrance que ce sinistre est venu leur rajouter." Les premiers mots de son discours au conseil municipal, le maire de Bastia Pierre Savelli les a adressés à ces Bastiais qui, du fait de la sécurisation du cimetière qu'il y avait à engager , se sont retrouvés éloignés de leurs proches. Quelques défunts avaient même été exhumés. Pour soutenir les familles, une cellule psychologique avait été mise en place.C'est pour ces familles et pour reconstruire un cimetière digne que le conseil municipal a approuvé mardi soir, à l'unanimité, le protocole transactionnel issu de la médiation relative au sinistre de l'Ondina. "Un peu plus de deux années de médiation et de négociations âprement menées", détaille la délibération votée au conseil, qui ont permis de déboucher sur un accord de 14 millions d'euros. "Le juste prix", estime Pierre Savelli. Pour rappel, les travaux de construction du cimetière s'étaient élevés à 7,6 millions d'euros hors taxe. Mais les futurs travaux de consolidation-rénovation de l'Ondina se révéleront plus coûteux qu'en 2013 : "Stabiliser un mur déjà construit, ça coûte plus cher que la construction du mur en elle-même", fait remarquer, en aparté, Jérôme Terrier, le directeur général des services.Le cimetière de l'Ondina avait vocation à soulager celui de Montesoro, saturé depuis des années. En 2009, les marchés sont attribués et le chantier démarre. Cimetière et crématorium seront réceptionnés le 28 février 2014 par la municipalité, propriétaire du terrain.Or, dès l'année suivante, d'importants désordres se font jour. En mars 2015, le talus qui surplombe le cimetière s'effondre sur 11 mètres, détruisant l'un des murs d'enceinte. Entre juin et novembre 2017, des dalles en béton se fissurent, des murs se dégradent et la chaussée se déforme.En 2018, le maire Pierre Savelli dépose une plainte contre X pour escroquerie et mise en danger de la vie d'autrui, sur la foi d'un rapport d'expertise qui remettait en cause la solidité du béton utilisé pendant les travaux. Néanmoins, quatre ans plus tard, la chambre de l'instruction conclut à un non-lieu.