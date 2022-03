Bastia : recueillement et questions troublantes après l'agression d'Yvan Colonna

Après la sidération et l’émotion, la conseillère à l’Assemblée de Corse du groupe Avanzemu Vanina Le Bomin reste dubitative : « c’est une tragédie qui soulève beaucoup de questions dont la plupart restent en suspens ».



Pour Paul-Félix Benedetti, leader du mouvement indépendantiste Core in fronte, « le drame était annoncé et est le résultat d’une construction machiavélique qui vise à stigmatiser les détenus corses de l’affaire Erignac ». L’élu de l’Assemblée de Corse s’appuie sur la contradiction des statuts de Détenu Particulièrement Signalé (DPS) et du manque de surveillance durant les faits. « L’Etat nous dit qu’il faut garder les détenus corses dans des centrales hyper sécurisées comme Arles où il y a pratiquement un surveillant par détenu et il est possible que cette agression ait eu lieu ? ».



À quelques mètres de là, le député nationaliste Jean-Félix Acquaviva, défend la même ligne : « si le statut de DPS avait été levé et qu’Yvan Colonna avait été rapproché en Corse, cela ne serait pas arrivé ». Au-delà du fait, cela prend une tournure politique. Jean-Félix Acquaviva pointe du doigt « la lourde responsabilité de l’Etat » et affirme rester « extrêmement vigilant quant aux dites enquêtes administratives sur l’agression ». Comme les autres responsables politiques présents, s’il abandonne ce moment au recueillement, Jean-Félix Acquaviva prévient : « nous n’en resterons pas là et cela passera par une mobilisation politique et populaire ».