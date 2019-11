Bastia : quand les renards arrivent en ville

La redaction le Mercredi 27 Novembre 2019 à 21:57

Dans les villages - même les village vacances - ou en ville, il est de moins en moins rare de croiser le chemin d’un renard. Le goupil qui, on le rappelle, doit être tenu éloigné des humains s’aventure de plus en plus fréquemment en zone urbaine ou périurbaine au contact de l'homme.

Un de nos lecteurs habitant dans le quartier Recipello de Bastia a photographié ce mercredi un renard sous sa fenêtre. L'animal, pas du tout effrayé, s'est laissé photographier.

