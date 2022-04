Bastia : première « visite apprenante » de Dà Locu, le réseau des tiers-lieux de Corse

« Tiers-lieu est un terme traduit de l'anglais The Third Place, faisant référence aux environnements sociaux qui viennent après la maison et le travail » explique Bernardu Cesari, coordonnateur de « Dà Locu » qui a vocation à rassembler les différents Tiers-lieux de Corse.

« Le concept vient des Etats-Unis, élaboré par le sociologue Ray Oldenburg ». Les tiers-lieux sont des espaces physiques pour faire ensemble coworking, Fab Lab, recyclerie, microfolie, atelier partagé, garage solidaire … Chaque Tiers-lieu possède sa spécificité, son fonctionnement, son mode de financement, sa communauté.

Points communs : tous permettent les rencontres informelles, les interactions sociales, favorisent la créativité et les projets collectifs. Dans les tiers lieux, on crée, on forme, on apprend, on fait ensemble, on fabrique, on participe, on crée du lien social…





Dà Locu en rassembleur

« Quatre structures possédant des FabLab sont à l’origine de la création de Dà Locu en février dernier : L’Université de Corse, l’AFPA d’Ajaccio, le CSJC d’Ajaccio et l’association OPRA » souligne Françoise Huguet, directrice d’OPRA à Paese Novu dans les quartiers sud de Bastia, qui supervise pour l’instant la mise en place de Dà Locu qui d’ici la fin de l’année a vocation à devenir une association. «

Nous voulions nous regrouper en une fabrique de territoire et on a pu le faire à travers un appel à projet national dont le but était de créer un réseau régional de Tiers-lieux » ajoute-t ’elle. Le nom de Dà Locu a été voté par les membres fondateurs.

« Notre objectif est de mutualiser ces tiers-lieux pour faire remonter leurs besoins, faire connaitre leurs projets, permettre des échanges entre eux. Aujourd’hui notre réseau regroupe 19 structures dans toute la Corse et chacune donne sa couleur, ses valeurs » indique Bernardu Cesari.





Dà Locu, piloté par Françoise Huguet, Bernardu Cesari et Morgane Pasquali organise à partir de ce mois d’avril et à raison d’une par mois environ des « visites apprenantes ».





Des « Visites apprenantes »

Ces visites apprenantes sont à destination des Tiers-lieux afin de faire connaitre chacun d’eux aux autres et ainsi créer des interactions.

Plusieurs avaient répondu à l’appel d’OPRA, première visite apprenante donc, ce mercredi 13 avril :

Providenza, laboratoire agriculturel à Pieve dans le Nebbiu

Corse Mobilité Solidaire, association qui porte des projets et des initiatives en lien avec le développement économique social, circulaire et collaboratif en Corse, basée à Calvi,

Avvià, une fabrique de projets de la Communauté d’Agglomération de Bastia,

Le FabLab du lycée Jean-Nicoli de Bastia,

Paese d’Avvene à Lucciana qui a pour objectif de mettre en valeur la culture corse et la transmission des savoir-faire pour la compréhension du fonctionnement agricole passé et autonome, tout en prenant compte des changements actuels de la société et du climat.

Pia u tempu dont le siège est à la Citadelle de Bastia

Amichi di u Rughjone à Luri, qui milite pour la réhabilitation agro-sylvo-pastorale et socio-culturelle des terres de la vallée de Luri.





« Ces visites d’un tiers-lieu donné et de ses spécificités, favorise les moments d’échanges entre les tiers-lieux et les porteurs de projet, permet de mieux se rendre compte des fonctionnements de chacun, de partager certains Tips et conseils, de discerner des besoins communs, et surtout de créer une communauté dynamique sur notre territoire insulaire » souligne encore Françoise Huguet dont l’association OPRA emploie aujourd’hui15 salariés, 10 bénévoles et deux volontaires en service civique.





« OPRA a été créée en 1999. Sa première mission a été de favoriser la formation » explique-t ’elle. « Sous le même toit que deux autres associations, nous avons décidé de fusionner en une seule structure. Aujourd’hui OPRA est un espace de vie sociale aussi bien pour les jeunes que pour les adultes avec un pôle d’insertion, un FabLab, une recyclerie, une boutique solidaire et en projet une formation audiovisuelle »

Ce mercredi, les Tiers-lieux invités ont pu découvrir et participer à 3 ateliers d’OPRA : Celui de Broderie numérique animé par Fanny, Cameo (découpe de cartons et impression) par Erwana et impression 3D et fraiseuse numérique CnC par Gérard.

* Dà Locu, réseau régional des tiers-lieux de Corse

Association Opra - Coworking la Chapelle - Ancien couvent des Capanelles - 4 route de Ville di Pietrabugno 20200 Bastia