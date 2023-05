Bastia : "les sorcières sont-elles de retour ?"

« Chaque femme porte en elle une force naturelle, instinctive, riche de ressources créatrices et d'un savoir ancestral » souligne Muriel Swann. « Mais l'histoire, la chasse aux sorcières, la société et l'éducation ont trop souvent muselé cette femme dite sauvage afin de la faire rentrer dans le moule des rôles assignés. De quel héritage sont-elles porteuses ? Sont-elles en train de se réveiller, de se libérer ? Et quelles parties d'elles-mêmes s'expriment aujourd'hui et demandent à guérir ? c’est le thème de cette conférence » Une conférence qui, pour les responsables du Temps des Lucioles, permettra d’explorer les héritages éducatifs, générationnels, inconscients et collectifs, comprendre les blessures du féminin et de l'utérus et découvrir la nature profonde de la femme, ses cycles lunaires, ses archétypes ..« Une conférence pour toutes les femmes qui sentent l'appel du féminin sacré ! mais les hommes sont bien sûr les bienvenus ! » précise encore Muriel Swann qui à la suite de la conférence dédicacera son roman : « Le souffle du parfum, voyage initiatique au cœur de l'essen-ciel ».