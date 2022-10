Bastia : les collégiens de Saint-Joseph donnent un coup de jeune au jardin Pecunia

AAprès Saint-Joseph, la fontaine de la rue Carbuccia, le jardin Romieu ou encore le square Mandela, 11 jeunes volontaires et bénévoles de classes de 4e et 3e du collège Saint-Joseph de Bastia se sont retrouvés tout au long de la semaine, en plein cœur de Lupino : au Jardin Pecunia.

Chjara, Myriam, Maeva, Mélina, Yen-Vy, Patrick, Ismaël, Sophie, Ayman, Oana et Diarra se sont munis de bêche, pioches, pelles, marteau-piqueur, pinceaux pour rénover la placette de l’amphithéâtre, végétaliser et embellir l’arboretum.





Ces jeunes étaient encadrés par le Pôle Loisir jeunesse de la DGAPEC (direction générale adjointe de la politique éducative culturelle), de Marie-Ange Simonpieri (DGA), Marie-Ange Guidicelli (cheffe de service Pôle jeunesse), Elise Rouzaud et Vanina Mandoce (animatrices et coordinatrices au pôle jeunesse). Côté technique, auprès des collégiens, le service des espaces verts et de maçonnerie de la mairie. Ils ont aussi reçu la visite de deux adjoints de la mairie : Ivana Polisini, en charge de la politique éducative et Lisandru de Zerbi, chargé de la langue et culture corse et de la jeunesse.





Ces jeunes se sont retrouvés tous les jours de 9 à 12 heures pour réhabiliter les lieux et de 14 à 17 heures pour des activités sportives et culturelles.

Ce travail manuel du matin a tout d’abord consisté à débroussailler et préparer les sols pour la végétalisation, le ponçage et le nettoyage de l’amphithéâtre et des bancs en bois, la récupération de pierres.

La reprise des murets existants, la reconstruction du mur en pierre, la peinture des contremarches de l’amphithéâtre, la restauration du mobilier urbain et la végétalisation de la rocaille ont suivi.





Quant aux activités sportives et culturelles de l’après-midi, se sont succédé : randonnée dans la vallée de Pietracorbara, visite des lieux avec une guide bilingue, promenade à cheval sur la plage de la Marana, atelier découverte du Yoga, visite de « A casa di e Scenze », atelier Graffiti avec « Piombu » - Art in situ.





Vendredi, après l’inauguration sur place de l’espace en présence du maire Pierre Savelli et de ses adjoints, les jeunes bénévoles et leurs familles, les équipes organisatrices et encadrantes ainsi que tous les partenaires se sont retrouvés en mairie pour la présentation du film réalisé sur la semaine et un apéritif.

Le 12e chantier se déroulera aux vacances de printemps 2023.



---

Info +

Charles Antoine Pecunia, né le 26 mars 1896 à Bastia, décédé le 23 décembre 1958 à Bastia, avait fait don de cet espace à la mairie afin qu’elle y réalise un jardin public pour tous les Bastiais. On y trouve aujourd’hui de nombreuses plantations d’essences aromatiques, d’arbres et de haies à feuillage persistant, plantations d’essences à feuillage caduc, arbres d’ornement et divers jeux et activités pour les enfants.