Bastia : les agriculteurs se mobilisent devant la Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Par leur présence, les agriculteurs font une nouvelle fois part de leur souhait. À savoir, la sécheresse automnale qui se serait abattue en plaine orientale en 2023. « Il y avait un espoir que cette sécheresse soit reconnue », explique Joseph Colombani. Et pour cause, l’agriculteur assure que les cartes de Météo France démontrent « qu’il y a bien eu une sécheresse » sur la période. « On pensait qu’on aurait gain de cause, nous avions fourni tous les documents de Météo France qui attestent qu’il y avait une sécheresse », s’étonne de son côté Cyril Caria président de coordination rurale, alors qu’un système de photo-satellite Airbus ayant sillonné la zone d’avril à octobre serait « complètement passé à côté ».



« Finalement, une décision est tombée il y a quelques jours. Il n’y a pas, aux yeux de l’administration centrale, eu de sécheresse automnale en 2023 », note Joseph Colombani, en évoquant « un mépris » des autorités. « Dans ma commune, il n’est pas tombé une seule goutte d’eau », témoigne Jean-Jacques Ferrari. « On ne va rien toucher malgré la sécheresse. On n’a droit à rien », peste-t-il alors devant le bâtiment institutionnel.



Alors qu’en ce moment même, le Comité de Ressources en Eau (CRE), « qui va provoquer des restrictions à cause de cette sécheresse s'est réuni », les syndicats s’inquiètent des ressources en eau « notamment sur la plaine orientale et le barrage de l’Alisgiani ». Les retenues d’eau, remplies à « 60 % », ne permettront pas aux agriculteurs « de finir la saison ». « Du jamais-vu », poursuit Joseph Colombani. « Si les pouvoirs en place veulent qu’on disparaisse, ils n’ont cas le dire clairement », s’inquiète finalement Cyril Caria.