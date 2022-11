Bastia : les 4 migrants de l'Ocean Viking sont repartis à Toulon

C'est un mini-séjour qu'auront effectué à l'hôpital de Falconaja les trois migrants et leur accompagnatrice qui avaient été hélitreuillés la veille par un hélicoptère de la base de Solenzara en raison de leur état de santé qualifié de préoccupant.



Ce vendredi 11 novembre, en tout cas, décision a été prise de diriger les 4 migrants vers le centre militaire de Toulon où les avaient précédé de quelques heures leurs compagnons de voyage de l'Ocean Viking qui avaient jeté les amarres quelques heures plus tôt dans le Var.

En effet, selon nos informations, leur état de santé ne justifiait plus qu'il soit maintenu davantage à l'hôpital de Bastia.



C'est donc à Toulon qu'ils seront, comme les autres 270 passagers de l'Ocean Viking, soumis aux différentes formalités administratives avant d'obtenir un éventuel droit d'asile sur le sol français ou dans un autre pays de l'Union européenne.



La décision de ce "rapatriement", pour le moins rapide, n'est pas le fait des autorités de l'État en Haute-Corse.