Bastia : le terroir corse mis à l'honneur sur le marché de Noël

Au total, 60 petits chalets ont été mis à dispositions de 80 artisans et producteurs locaux, qui disposent ainsi d’une opportunité de partager leur savoir-faire et de faire connaître leur activité. « C’est vraiment l’occasion d’avoir un contact direct avec la clientèle. Par exemple, on peut avoir des retours sur nos créations, c’est toujours appréciable », note Reem Shatat, artiste composant principalement ses ouvrages avec de la résine et des minéraux. « Et puis le cadre est agréable, il y a des animations, des familles, c’est vraiment un beau marché. Tout l’esprit de Noël ! »Si toutes les demandes d’exposants n’ont pas pu être retenues, faute de place, Pierre Savelli précise également que la municipalité a souhaité se servir de ce marché comme d’une « vitrine pour les producteurs et les artisans locaux ». « C’est d’ailleurs pour ça que la durée est courte. On ne peut pas être artisan ou producteur, et être à la fois sur le marché et dans ses ateliers. » Une initiative pertinente, à en croire Johanna, qui répond entre deux fournées de migliacci. « Il y a de moins en moins d’agriculteurs, c’est vraiment difficile de tenir. Donc oui, il faut valoriser le terroir, et il faut surtout acheter du producteur au consommateur, en race corse, pour sauvegarder l’agriculture corse. C’est une économie qui est assez importante, et qui est menacée. » Le message est passé.Jusqu’au 23 décembre, tous les jours de 9h à 23h30, le marché de Noël de la place Saint-Nicolas proposera au public de nombreuses activités et animations, en plus des différents stands réservés aux artisans et producteurs locaux. Entre autres, seront organisées des soirées musicales, des apéros à thème, des démonstrations de fabrique de farine ou de fromage…Tout le programme est à retrouver sur le site de la ville de Bastia : https://www.bastia-tourisme.com/evenement/marche-de-noel-a-bastia/