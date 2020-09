Bastia : le salon du chocolat annulé !

- Pourquoi cette décision brutale ?

- Nous avons donné la priorité à la santé et à la sécurité avant tout. Nous aurons été, en cas de cluster sur le salon, les seuls responsables, et notre petite association ne pouvait pas prendre ce risque et surtout le faire prendre aux dizaines de milliers de visiteurs, aux exposants et aux bénévoles qui nous accompagnent



- Est-ce que cette annulation, au-delà de la décision de bon sens prise, ne va pas compromettre l'avenir de la manifestation ?

- Ce que je peux vous dire c'est que nos pertes financières seront énormes et insurmontable sans aides. En effet, avant la décision d'annuler le Salon, nous avions, déjà, engagé beaucoup de frais et dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, sans une aide des collectivités de Corse, car l'Etat ne nous donnera rien, nous serons vite en très grande difficulté et la survie du salon deviendra très improbable. On compte surtout sur la CdC pour que le salon du chocolat ne meurt pas...



- Que va t-il se passer à présent ?

- Nous allons commencer à rembourser tout les exposants dès ce jour. Ce n'est pas un mince travail, sachant que nous étions complets pour cette nouvelle édition du Salon.

L'autre conséquence concerne l'économie de Bastia et sa région. Après une saison catastrophique, liée à la situation sanitaire, les retombées économiques énormes habituellement générées par le salon du chocolat vont manquer au grand Bastia.

Cependant je sais que je pourrai compter sur l'aide de la mairie, de la CAB et de la Chambre de commerce et espère, bien sur celle, de la CDC, pour remettre sur pied notre manifestation.