Bastia : le salon du chocolat - 13, 14 et 15 octobre - dans les starting-blocks

Mais ni la chaleur ni le bruit des pales d'un hélicoptère qui manœuvrait à proximité du port de Bastia n'ont ébranlé la volonté de Paul Pierinelli et de tous ceux qui l'entouraient à dire tout ce que ce Salon du chocolat et des délices de Corse apporte et avait apporté à Bastia et sa région tout au long de la durée de la manifestation.

Cette année, on le sait, chocolats et délices de Corse tiendront salon les 13, 14 et 15 octobre sur la place Saint-Nicolas sous le patronage du chef Youtubeur Nicook et de l'invité d'honneur de la manifestation, Gaël Claverie, chef pâtissier de la Première ministre et de l'hôtel Matignon.



L'ouverture du salon sera précédée le jeudi 12 dès 19 heures par celle du village italien qui se fera au rythme avec de concerts gratuits, visite des stands en exclusivité, un tirage au sort de 50 places gratuites - mais il y en aura d'autres - pour assister au match de Rugby Montpellier-Castres du 13 octobre, un village dont on pourra encore profiter gratuitement jusqu'à 23 heures durant les 3 jours du salon !

Mais si l'Italie et ses merveilleux produits font envie, les visiteurs viendront surtout à Bastia pour faire provision et pour déguster des centaines de délices chocolatés, mais aussi participer aux ateliers et mille et une animations et conférences organisées durant les 3 jours du salon et concoctées par Paul Pierinelli et l'association du Salon du chocolat et des délices de Corse.