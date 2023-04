Bastia : le rugby corse à la fête ce dimanche à 14h30 à Volpaghju

De son côté le président porto-vecchiais Freddy Giovannoni avoue l'envie de son groupe de ramener "la planche " dans l'extrême

sud, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse faire à nossupporters, et au regard de l'affluence de dimanche dernier face au

Las, ils sont de plus en plus nombreux, et puis aussi à toutes les personnes qui nous soutiennent. Maintenant on sait que ce ne sera pas facile, nos amis du CRAB font une très belle saison ce sera, par conséquent, un match disputé avec du beau jeu car ce sont deux formations joueuses".

Dans l'optique de cette finale, les Moustiques version ovale se préparent avec beaucoup d'application: "Il n'y a rien qui change par rapport aux autres rencontres. Il y a beaucoup d'implication et d'application dans le groupe qui a la chance d'être sorti du match contre Le Las sans trop de pépins".

Quant à savoir qui est favori dans cette finale, le président Giovannoni la joue dans la nuance colorée: "je pense que c'est le CRAB

car la couleur de leur maillot est le jaune".

Pas de changement au sein du groupe de la Cité du Sel qui évoluera en terre bastiaise dans la mesure où l'on retrouvera les joueurs qui ont battu Le Las dimanche dernier.

A l'évidence la fête du ballon ovale sera à l'affiche du côté du stade de Volpaghju qui devrait connaître une affluence elle aussi inédite.