Bastia : le personnel de la médecine du travail en grève contre sa direction

Au cœur du sujet, donc, la nouvelle directrice, en poste depuis le mois de juin 2022. Anciennement directrice adjointe depuis 2017, elle avait déjà pris ses responsabilités le temps d'un intérim mené depuis octobre 2021.



"Les salariés ont voulu alerter plusieurs fois le Conseil d'Administration, mais c'est tombé à l'eau, poursuivent les grévistes. On s'est ensuite invités à un CA où on a exposé les faits, avant d'être reçus au début du mois de janvier. On attendait une réponse sous huit à dix jours, ça aurait même pu être hier, lundi... Mais toujours rien, donc on a décidé de bloquer le service."



Les services sont donc complètement à l'arrêt depuis ce mercredi 1er février au matin, et ce pour une durée indéterminée. "C'est parti pour durer", regrettent les salariés. Ils espèrent désormais être reçus par le CA afin de leur communiquer l'ensemble de leurs revendications dans le détail. Le but reste le même : espérer avoir des discussions avec leur direction.