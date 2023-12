Bastia : le joli don de la CAB à la bibliothèque sonore

« Venir en aide à ceux qui ont perdu la vue est l'action quotidienne de la bibliothèque sonore* » explique François Marchisio, son président. « Aujourd’hui nous possédons 2 000 titres enregistrés par nos bénévoles et nos adhérents ont accès au catalogue des 100 bibliothèques sonores que compte l'Association des Donneurs de voix ».Ce lecteur CD est un beau cadeau de Noël pour la bibliothèque car il est particulièrement adapté à l'usage des déficients visuels. « Ce don trouve sa place dans la continuité de l'action de la C.A.B. en faveur de l’inclusion du handicap dans la vie courante » souligne Emmanuelle De Gentili. « En effet, retrouver la possibilité de lire « avec ses oreilles » est essentiel quand les atteintes de l'âge ou de la maladie vous font perdre la vue ».Pour les plus jeunes élèves atteints de troubles DYS, la bibliothèque sonore permet aussi le téléchargement des livres scolaires. « Nos anciens continueront à préférer le CD pour sa facilité d'usage et ce beau geste de la C.A.B. à leur profit est particulièrement apprécié » souligne François Marchisio.-----