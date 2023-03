Bastia : le différend s'achève par 3 coups de feu. Un homme touché dans le dos. Le tireur en fuite

Selon les premières constatations et des témoignages recueillis à l'heure où les ivestigations démarraient, c'est un différend parti à proximité du parc Saint-Victor qui serait à l'origine de la scène à laquelle plusieurs Bastiais, ébahis, ont assisté vers 17 heures.



Après les mots on aurait, en effet, vu un homme en poursuivre un second, brandir une arme et faire feu en sa direction.

L'homme atteint dans le dos s'est alors effondré sur la chaussée où peu après les services de secours et les policiers du commissariat central se sont rendus.



La victime, consciente, qui présentait trois blessures, dans le dos, a été rapidement prise en charge et évacuée sur le centre hospitalier de Bastia. Une femme qui avait assisté à la scène et choquée, a été également prise en charge par les pompiers de Bastia.



Quant au tireur il était activement recherché par les services de police.

Arnaud Viornery, procureur de la République de Bastia confirmait peu après, avoir ouvert une enquête pour "tentative de meurtre".

Elle a été confiée à la Police judiciaire et à la sécurité départementale.