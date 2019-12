Bastia : le conseil municipal vote, à l'unanimité, l'achat de deux parcelles à l'Etat

Tous les bras se sont levés pour approuver la décision du maire de Bastia, Pierre Savelli, de renégocier le prix d'achat de deux parcelles appartenant encore à l'Etat.



En septembre 2017, le maire avait adressé un courrier à l'Etat pour racheter deux de ses propriétés : la poudrière de 3 300 m2 et le bâtiment des affaires maritimes, 590 m2 de bâti. En avril 2019, Pierre Savelli recevait une offre à 330 000 euros. Une somme qu'il considère trop importante compte tenu du fait qu'en 1792 l'Etat avait cédé la citadelle pour 10 francs symboliques.



De plus, à Ajaccio la Citadelle a été cédée par l'Etat en juillet dernier pour 1,8 million d'euros. Le maire de Bastia explique : "A Ajaccio 2,6 hectares et 10 000 mètres carrés de bâti cela vaut 1,8 millions. A Bastia 3 300 m2 et 590 m2 de bâti cela vaudrait 1,2 millions. Il y a un problème, le prix annoncé ne correspond pas du tout avec le prix du mètre carré à Bastia."



Le bâtiment des affaires maritimes deviendra une capitainerie, un local d'accueil pour les douanes et une halle aux poissons. Une utilité publique que l'Etat devrait prendre en compte selon Pierre Savelli. La poudrière fait elle partie du projet Aldilonda. La balade passera par la galerie de la poudrière. Le maire reprend : "Il est assez urgent d'acquérir cette parcelle."



A la suite du vote favorable des conseillers municipaux, Pierre Savelli devrait ouvrir des discussions avec le préfet de Haute-Corse et la préfète de Corse ce mercredi 18 décembre.



La réaction de Pierre Savelli en vidéo.