Bastia : la vente de l'îlot de la Poste, acté par le conseil municipal, sous le feu croisé de l'opposition

« Ce devait être un espace stratégique pour le centre-ville, ce sera un pâté d’immeuble comme les autres, banal », lance l’élu d’opposition François Tatti. Placé sur la même ligne que les autres opposants, il dénonce un projet « manquant d’ambition, de précision et dont la réalisation est déjà peut être compromise ». Sur ce dernier point, l’élu s’attarde et fait référence au parking souterrain. Sous la bâtisse coule la rivière du Fangu. Une difficulté technique à laquelle les promoteurs ne seraient « pas certains de pouvoir remédier » selon les élus de l’opposition.



Autre sujet de discorde, la nature de certains lots. « Vous parlez de six logements maîtrisés. Mais qu’est-ce que cela signifie ? Leur prix sera plus bas ? Leur qualité est contrôlée ? Ils ne semblent pas assortis de conditions sociales », questionne François Tatti. Au fond de la salle, Julien Morganti parle « d’une nouvelle occasion manquée pour Bastia » et tente d’en savoir plus sur les commerces prévus : « de quels types sont-ils ? Parlons-nous de franchises ? Ou d’autre chose ? ». Le chef de file du mouvement « Un futur pour Bastia » souligne ce qu’il considère comme « un manque de vision et une absence d’informations ». Sur ce point, il est rejoint par Jean Zuccarelli qui parle « d’un flou entourant un certain nombre de choix ». Pour lui, ce dossier est « à l’image de la gestion par la majorité actuelle : au ralenti ! ».