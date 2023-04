Bastia : la maternité de la clinique Maymard fermera finalement ses portes en juin

Fin de parcours avancée pour la maternité de la clinique Maymard. Alors que le service devait initialement fermer ses portes en novembre 2023, dans le cadre d’un regroupement avec l’hôpital de Bastia, ce changement sera finalement effectif dès le 1er juin prochain, comme nous l’a confirmé Franck Vanlangendonck, directeur de la clinique. « Nous avions prévu une fermeture fin novembre, donc beaucoup de praticiens ont anticipé. Un gynécologue a rejoint l’hôpital, un autre a fait savoir qu’il partait sur le continent à partir de juin, une pédiatre a annoncé son arrêt aux mêmes dates… En partant de ce constat, j’ai réuni l’ensemble de la communauté médicale, qui a constaté qu’au regard de ces départs, on ne pouvait pas poursuivre la continuité des soins. »



Finalement, l’Agence régionale de santé (ARS) a donné son aval lundi, actant la fermeture prématurée du service maternité de la clinique Maymard, qui mettra fin, le 1er juin prochain, au choix entre secteur public et privé en ce qui concerne les accouchements dans la région bastiaise. L’aboutissement d’un dossier initié en 2021, quand l’ARS avait commandé une mission d’expertise pour trancher sur la question. Réponse, à l'époque, du Dr Dominique Dallay, en charge du dossier : « L'expertise a conclu à la nécessité de conforter la maternité du CH de Bastia qui est une maternité de niveau 2B (service obstétrique et néo-natal), indispensable au territoire ».



« Il fallait réfléchir à l’organisation de l’offre obstétrique en Haute-Corse, en tenant compte de la baisse de la natalité, et du manque de ressources humaines, car on trouve de moins en moins de pédiatres et de sages-femmes », résume Franck Vanlangendonck. « La conclusion de l’expertise, qui est toujours actuelle, c’est qu’il fallait réunir les deux services, et plutôt à l’hôpital de Bastia, qui dispose du niveau 2B, et peut donc accueillir les patientes qui présentent des difficultés. Tout ça, c’est dans l’intérêt de la population. »