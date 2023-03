Bastia : la fusion des écoles Gaudin et Venturi se concrétise

Concrètement, les futurs élèves seront répartis selon l’organisation suivante : maternelle, CP, CE1 et CE2 sur le site Venturi ; et CM1, CM2 et classe ULIS dans les nouveaux locaux de Gaudin. Un choix qui a d’ailleurs fait remonter, lors des concertations avec les parents d’élèves, des inquiétudes au sujet des fratries. Comment conduire, au même moment, deux enfants dans deux endroits différents ? Soucieuse de répondre aux interrogations de chacun, la mairie a donc validé deux solutions. « Les horaires d’entrée et de sortie seront décalés entre les deux sites », rassure Ivana Polisini. « Mais on s’est aussi engagés à mettre en place une demi-heure de garderie gratuite le matin et le soir, pour permettre aux parents de déposer leurs enfants tranquillement. »



La responsable du projet insiste, « nous avons vraiment écouté tout le monde, et travaillé avec l’Éducation nationale, les enseignants et les parents d’élèves ». Autant d’acteurs unis autour d’un projet qui devrait également permettre de renforcer l’attractivité du centre-ville. « Le rez-de-chaussée du bâtiment Gaudin sera occupé par la crèche. On espère vraiment attirer une population nouvelle en centre-ville. »



Et alors que la fusion des deux établissements a déjà été actée par l'Éducation nationale, la mairie de Bastia doit maintenant fixer le secteur d'affectation des élèves. Un sujet qui figure justement à l'ordre jour du conseil municipal de ce jeudi 9 mars. En clair, le projet touche au but, après des années d'incertitudes. Car si, comme prévu, les travaux sont livrés en décembre 2023, les élèves pourraient intégrer la nouvelle école début 2024.