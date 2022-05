Bastia : la dispute se termine par un coup de feu. Un homme blessé

Un homme de 55 ans a été blessé à un pied par un coup de feu ce samedi vers 7h45 à la rue Napoléon.

Atteinte par une balle qui a traversé lui le pied, la victime a été prise en charge par les pompiers et évacuée sur le centre hospitalier de Bastia.



Comment en es-ton arrivé là ?

C'est ce que tente de déterminer depuis les faits, la direction départementale de la sécurité publique qui mène les investigations.



A priori, il s'agirait d'une dispute entre deux gérants de deux établissements voisins. La dispute a pris la suite que l'on sait avec un coup de feu et un blessé.



Selon ce qu'il nous a été donne d'apprendre le tireur se serait rapidement présenté au commissariat de Bastia pour expliquer son geste.

Plus d'infos à venir.