Bastia : la “Médaille d’or de la renaissance française“ à Gabriel Diana

Gabriel Diana, artiste insulaire qu'il n’est plus besoin de présenter, est un sculpteur internationalement reconnu.

Image vivante et valorisante pour la Corse, il traduit depuis plus de vingt ans la capacité l’île à produire et à exporter de la valeur ajoutée dans les domaines artistiques et culturels.

Infatigable et encore créatif malgré ses 82 ans, cette nouvelle distinction vient justement couronner son brillant parcours.

Ce 28 septembre, au cours d’une soirée au Dian’Arte Museum, le président international de l’Institution, remettra au sculpteur la “Médaille d’or de la renaissance française “, une distinction à vocation internationale, créée en 1915 par le Président de la République Raymond Poincaré. Cette décoration est strictement culturelle et contribue par la culture à la construction et à la pérennisation de la paix dans le monde.

La manifestation culturelle consacrera également les 15 ans d’existence du musée de la Marana et son ouverture au public le 1er octobre 2009.





Une Maison de "Gabriel Diana “ à… Roanne

L'âge venant Gabriel Diana, propose, sous condition, depuis près de 5 ans, son important patrimoine artistique à la Collectivité de Corse pour un euro symbolique.

Mais malgré son insistance, Diana n'a rien vu venir.

Dès lors n’ayant pas trouvé auprès des Institutions insulaires réponse à son appel du pied, l'artiste s'est tourné vers la ville de Roanne qui l'a, déjà, adopté, en installant un grand nombre de sculptures monumentales à travers la cité

Le 18 octobre prochain, à la fin d’une très importante exposition, la ville du département de la Loire ira encore plus loin : elle inaugurera la “Maison de Gabriel Diana “ dans une bâtisse du centre-ville classée monument historique.

Une heureuse porte de sortie pour l’artiste, mais un peu du meilleur de Diana qui s'en va pour un ailleurs bien éloigné de sa Marana natale…



